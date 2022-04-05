Токио, 6 апреля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи у берегов префектуры Фукусима в Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался по координатам 37,8 градуса северной широты и 141,6 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 50 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в центральной части Японии произошли три землетрясения магнитудой до 4,3 за один час. Очаг находился в одном и том же районе на глубине десяти километров. По предварительным данным, пострадавших не было.