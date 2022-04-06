6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова министр спорта и туризма Польши, призвавшего исключить всех российских граждан из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций.

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука о том, что Варшава предлагает исключить всех российских граждан из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Олимпийский кастет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Камиль Бортничук. gov.pl

»У нас Польша теперь главным русофобом хочет стать? Что ни антироссийская инициатива — всё Варшава!» — отмечает Николай Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские спортсмены никоим образом не имеют отношения к внешней политике Российской Федерации, поэтому исключение их из спортивных комитетов и снятие с соревнований — это нарушение международных прав человека.

«А что, демократичненько и правочеловечненько. При демократии положено ходить строем по указке США в одном направлении. Шаг вправо, шаг влево — отстранение от спортивных соревнований без предупреждения!» — указывает Василий Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что российским спортсменам, если они ещё хотят себя ассоциировать с Россией, придётся попрощаться на время с международными соревнованиями.

«Вот здесь уже не вариант, как раньше. Без гимна и флага не прокатит. Здесь все, кто захочет поехать от Российской Федерации, я так понимаю, должны будут публично осудить действия нашей страны на Украине, а это уже точно будет расценено как измена Родине! Надеюсь, что таких спортсменов в нашей стране не найдётся!» — написал Илья Ш.

Часть людей полагает, что Польша перешла уже все разумные пределы и позволяет себе откровенные русофобские выпады в сторону России.

«Кошачьего наполнителя что ли объелись? Куда их так разнесло? Им что плохого русские сделали? Ну вот конкретно им что мы сделали?» — вопрошает Игорь П.

«Польша похожа на маленькую гавкающую собачку, которая лает громче всех из-за спины хозяина», — поделился своим мнением Николай Ф.

Шавки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не много ли Польши в последние дни? Явно она к себе пытается внимание привлечь. Хочет денег за свою агрессивную русофобию?» — интересуется Алексей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что претензии Польши к России в области спорта выглядят нелепо, ведь Варшава не обладает авторитетом в спортивной сфере.

«Что такое вообще Польша?! Что позволяет ей делать такие громкие заявления? На каком месте она вообще по количеству выигранных соревнований? Сколько у неё медалей? Какие вообще у поляков заслуги в спорте, чтобы рот открывать на наших спортсменов?» — задаётся вопросом Маргарита К.

«Пора этот гнойник — Польшу вообще исключить ото всюду. Эта гавкающая собака — хуже американцев, которые чинят нам большие козни», — считает Геннадий Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что пора найти инструмент для затыкания ртов подобных агрессивных польских министров.

«Надо молча нашлёпать дешёвых ракет с радиусом 300−400 км и разместить их в Калининградской области. Потом показать это так, чтобы поляки увидели. Сразу поймут», — поделился своим мнением Андрей Р.

Напомним, 4 апреля министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил журналистам в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS), о том, что Варшава предлагает исключить всех российских граждан из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций.