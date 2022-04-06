Шри-Джаяварденепура-Котте, , 00:25 — REGNUM Указ о введении чрезвычайного положения на территории Шри-Ланки отменен президентом страны Готабая Раджапаксой 5 апреля, сообщается на сайте правительства республики.

Шри-Ланка (сс) BriYYZ

Этот режим действовал в государстве с 1 апреля из-за протестов, вспыхнувших на фоне тяжелой экономической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля издание Colombo Gazette распространило информацию о том, что власти Шри-Ланки арестовали около 600 нарушителей комендантского часа, предотвратив попытку смены власти в стране.

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