Москва, , 00:38 — REGNUM В Грузии должны понять, что страна может достичь успехов только на пути сотрудничества с Россией. Об этом заявил 5 апреля в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Брифинг Давида Тархан-Моурави. «Проблемы современной Грузии» © ИА REGNUM

В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров спросил: «Воздержание властей Грузии от участия в антироссийских санкциях может ли стать основой для дальнейшего улучшения отношений между странами? Или это технический вопрос?»