Политик: Грузия не сможет спасти себя без России
Москва, 6 апреля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. В Грузии должны понять, что страна может достичь успехов только на пути сотрудничества с Россией. Об этом заявил 5 апреля в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.
ИА REGNUM
Брифинг Давида Тархан-Моурави. «Проблемы современной Грузии»
В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров спросил: «Воздержание властей Грузии от участия в антироссийских санкциях может ли стать основой для дальнейшего улучшения отношений между странами? Или это технический вопрос?»
Нет, это чисто технический вопрос. Я еще раз скажу, мы не можем в этом участвовать. Мы сами получим такой обратный удар, в том числе экономический, который для нас может оказаться разрушительным. Улучшение отношений должно строиться на том, чтобы в тех областях, в которых у нас совпадают интересы, между нами было бы сотрудничество. Далее необходимо создать политическую структуру или систему, которая будет безопасной и не будет восприниматься как враждебная. И затем нужно искать пути выхода, нужно действительно постараться найти эти пути. Надо научиться слышать друг друга, а для нас это уже нелегко. Надо понимать, что Грузия — эта страна под большим влиянием США, и это накладывает свой отпечаток. Поэтому необходимо выстроить правильный диалог, понять интересы друг друга, начать сотрудничать для того, чтобы эти интересы были удовлетворены. И самый главный постулат: мы должны понять, что без сотрудничества с Россией нам спастись не удастся. И это многие понимать не хотят. Мысль о том, что мы полностью оторвёмся, абсолютно изолируемся от России, и это даст нам какие-то плюсы, неправильна. Грузия не способна справиться самостоятельно с региональными вызовами. И все это должны понять. Надо желать двигаться по пути сотрудничества и верить в него. И тогда можно достичь хороших результатов.