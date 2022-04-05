Москва, 6 апреля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. В Грузии должны понять, что страна может достичь успехов только на пути сотрудничества с Россией. Об этом заявил 5 апреля в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

ИА REGNUM Брифинг Давида Тархан-Моурави. «Проблемы современной Грузии»

В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров спросил: «Воздержание властей Грузии от участия в антироссийских санкциях может ли стать основой для дальнейшего улучшения отношений между странами? Или это технический вопрос?»