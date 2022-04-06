Флорида, США, , 08:30 — REGNUM Американский рэп-артист Kodak Black (Билл К. Капри) опубликовал видео на трек Love Isn’t Enough, вошедший в его недавнюю пластинку. Выход ролика состоялся на YouTube-канале музыканта 5 апреля.

Kodak Black Скриншот YouTube

В клипе запечатлены фрагменты работы рэпера на студии звукозаписи, дополненные сюжетной линией с его возлюбленной. Съёмки работы проходили в штате Флорида (США).

Напомним, что 25 февраля 2022 года Kodak Black выпустил свой четвёртый студийный альбом Back for Everything. Проект включил в себя 19 песен, а единственным гостем на нём стал Lil Durk (Дёрк Бэнкс).

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