6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:34 — REGNUM Республиканцы из комитета по вооруженным силам палаты представителей США призвали президента Джо Байдена увеличить бюджет национальной обороны на 2023 год. Просьба оправдывается необходимостью защиты от «беспрецедентных угроз», якобы исходящих от России и Китая.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

На минувшей неделе Байден представил проект бюджета в объёме $5,8 трлн, из которых $773 млрд предусмотрено на военные расходы, что, как отметил глава Белого дома, станет одним из крупнейших вложений в национальную безопасность в истории. Однако все 28 республиканцев, состоящих в комитете по вооруженным силам, посчитали бюджет слишком скудным для обеспечения достаточного уровня обороны.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если США не могут «защитить» себя с предложенным бюджетом в ¾ триллиона долларов, который превосходит бюджет всех других стран, значит, что-то не так. Оборонные подрядчики пишут этот бюджет с учетом «пожертвований» членам Конгресса, которые жалуются, что бюджет недостаточно велик? Когда такое происходит в других странах, США называют это коррупцией», — отмечает antihotair054.

«У нас на южной границе происходит вторжение нелегалов, и никому до этого нет дела. А наши политики только и думают, как наполнить свои карманы», — негодует JackD.R.

«Мы тратим 1,1 триллиона долларов на оборону, если включить недискреционные расходы на оборону в обычный бюджет Пентагона. Это достаточно, вы не находите? Это больше, чем тратит весь мир вместе взятый», — указывает mnbvcxz.

«И этот бюджет нужен для армии, которая проиграла две двадцатилетние войны против стран третьего мира с бюджетами меньше наперстка», — напоминает tosch.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, они хотят больше расходов. При этом никакой ответственности за огромное количество трат, уже заложенных в этом раздутом бюджете», — осуждает publius1788038.

«Я устал от бесконечных войн США в странах третьего мира. Богатым политикам пора искать другие источники финансирования избирательных кампаний и личных средств, кроме взносов оборонных подрядчиков», — советует bidenwasteland.

«Как, по-вашему, Джо Взяточник жил как миллиардер в течение пяти десятилетий своей карьеры бюрократа, когда он официально получал в среднем около 180 тысяч в год? Как, по-вашему, он купил два обширных поместья на берегу океана стоимостью в миллионы? Вы верите, что Байден платил в налоговую службу свои 10%? LOL», — комментирует vladimirtrump.

«Даже если предположить, что мы столкнулись с «беспрецедентными угрозами», мы не предпримем никаких военных действий на Украине. Также маловероятно, что мы вступим в военную конфронтацию с Китаем, если он попытается вторгнуться на Тайвань. Бюджет должен быть основан на действиях, которые мы предпримем, а не на угрозах, на которые мы можем не реагировать», — подчеркивает Dr.T.J.Eckelburg.