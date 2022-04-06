Мемфис, США, , 08:30 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Key Glock (Маркейвиус ЛаШун Кэти) дал первое публичное интервью с момента смерти рэпера Young Dolph (Адольф Роберт Торнтон-младший), являвшегося его кузеном. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале издания Complex 5 апреля.

Key Glock Скриншот YouTube

В рамках интервью музыкант рассказал о своём новом альбоме, жизни после смерти кузена, творческих планах и пути к славе. Общая продолжительность видео составила 33 минуты.

Напомним, что Young Dolph скончался 17 ноября 2021 года. Причиной смерти артиста стало вооружённое нападение в Мемфисе (США).

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