Москва, 5 апреля 2022, 23:58 — REGNUM Необходимо провести международную инспекцию американской биолаборатории, расположенной на территории Грузии. Об этом заявил 5 апреля в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.
В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров задал вопрос: «Заместитель министра обороны США подтвердил наличие биолабораторий военного назначения на Украине. Такая же лаборатория имени Лугара существует и в Грузии. Как Вы сами оцениваете её назначение и её перспективы?».
«Тот факт, что эти биолаборатории находятся в подчинении министерства обороны, говорит о том, что они имеют военные цели. Но биолаборатория в Грузии не может же быть официально направлена против собственного населения. Значит, она направлена против внешней цели. И эта цель, видимо, Россия», — отметил Модест Колеров.
«Было бы желательно, чтобы какая-то комиссия из постоянных членов Совета безопасности ООН имела бы туда доступ для того, чтобы увидеть, что там происходит и снять все вопросы. Сама же лаборатория является платформой, которая действительно находится в подчинении министерства обороны США. А Грузия слишком маленькая страна, и поэтому нельзя чтобы что-то было направлено из неё против России. Нельзя участвовать ни в чём, что может нанести ущерб другим соседним государствам, и тем более в том, что может быть расценено сверхдержавами, в частности, Россией, как враждебный шаг. Поэтому сомнения России необходимо развеять», — заявил в ответ Давид Тархан-Моурави.