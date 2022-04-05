Москва, , 23:58 — REGNUM Необходимо провести международную инспекцию американской биолаборатории, расположенной на территории Грузии. Об этом заявил 5 апреля в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Брифинг Давида Тархан-Моурави. «Проблемы современной Грузии» © ИА REGNUM

В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров задал вопрос: «Заместитель министра обороны США подтвердил наличие биолабораторий военного назначения на Украине. Такая же лаборатория имени Лугара существует и в Грузии. Как Вы сами оцениваете её назначение и её перспективы?».

Викторию Нуланд, которая подтвердила, что там были биологические образцы. Мне кажется более интересным заявление руководителя разведки, которая сказала, что там присутствуют патогены, которые могут представлять опасность для местного населения, если они попадут в другие руки. И то, что Вы сказали сегодня, этот страх увеличивает. МИД Китая распространил обращение, в котором речь идёт о 360 лабораториях, и Китай требует, чтобы они стали открытыми для проверки. В Грузии лаборатория входит в одно из объединений, и руководитель этого объединения в телеинтервью подтвердил, что если эти патогены окажутся в руках террористов, то они будут представлять большую опасность для населения. И ещё хуже, что он добавляет, что сам он не имеет доступа к этой лаборатории. Вот это пугает и вызывает страх. Давид Тархан-Моурави У меня этот вопрос вызывает даже не беспокойство, а больше страха. 8−11 марта в Сенате США были слушания, и в основном акцент делается на заместителя госсекретаря, которая подтвердила, что там были биологические образцы. Мне кажется более интересным заявление руководителя разведки, которая сказала, что там присутствуют патогены, которые могут представлять опасность для местного населения, если они попадут в другие руки. И то, что Вы сказали сегодня, этот страх увеличивает. МИД Китая распространил обращение, в котором речь идёт о 360 лабораториях, и Китай требует, чтобы они стали открытыми для проверки. В Грузии лаборатория входит в одно из объединений, и руководитель этого объединения в телеинтервью подтвердил, что если эти патогены окажутся в руках террористов, то они будут представлять большую опасность для населения. И ещё хуже, что он добавляет, что сам он не имеет доступа к этой лаборатории. Вот это пугает и вызывает страх.

«Тот факт, что эти биолаборатории находятся в подчинении министерства обороны, говорит о том, что они имеют военные цели. Но биолаборатория в Грузии не может же быть официально направлена против собственного населения. Значит, она направлена против внешней цели. И эта цель, видимо, Россия», — отметил Модест Колеров.

«Было бы желательно, чтобы какая-то комиссия из постоянных членов Совета безопасности ООН имела бы туда доступ для того, чтобы увидеть, что там происходит и снять все вопросы. Сама же лаборатория является платформой, которая действительно находится в подчинении министерства обороны США. А Грузия слишком маленькая страна, и поэтому нельзя чтобы что-то было направлено из неё против России. Нельзя участвовать ни в чём, что может нанести ущерб другим соседним государствам, и тем более в том, что может быть расценено сверхдержавами, в частности, Россией, как враждебный шаг. Поэтому сомнения России необходимо развеять», — заявил в ответ Давид Тархан-Моурави.