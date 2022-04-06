Ксаверий де Местр, 6 апреля 2022, 07:33 — REGNUM Преступность все быстрее распространяется за пределы Сиэтла, штат Вашингтон, благодаря прогрессивной политике демократов, пишет Джэйсон Ратз для Fox News.
Благодаря радикальным предложениям Демократической партии по свертыванию финансирования полиции, а также судьям, не рискующим выносить слишком строгие наказания для правонарушителей, всплеск преступности, поразивший город Сиэтл, теперь распространяется по всему штату. При этом ситуация становится всё хуже.
В 2022 году в Сиэтле каждую неделю убивают в среднем по одному человеку. Количество случаев насилия с применением огнестрельного оружия выросло практически в два раза. По сравнению с прошлым годом совершается на 95% больше выстрелов, количество жертв стрельбы подскочило на 171%. Наркоторговля процветает, бездомные преступники вынуждают локальные предприятия закрываться, а уличные нападения стали слишком частым явлением.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«Всплеск преступности распространяется по всей Америке», — отмечает Zombified-Society.
«Мы в Лас-Вегасе поддерживаем наши правоохранительные органы. У нас здесь есть преступники, но их не бьют по рукам, их отправляют в тюрьму. Штат Вашингтон разрушен», — считает candyr.
«Похоже, что настоящие преступники — это те, кто управляют шоу. Настоящие американцы должны делать то, что не может полиция, — постоянно выносить мусор», — пишет va1908.
«Сиэтл буквально заставляет Портленд выглядеть консервативным! А мы все знаем, что это не так-то просто сделать. С Сиэтлом покончено, там не уважают полицию», — подчеркивает Califoregone.
«И скоро штат Вашингтон окажется в той же лодке. Очевидно, избиратели получили то, что хотели, когда проголосовали за Байдена и Демпартию», — отвечает fredthewondertoad.
«План Демпартии состоит в том, чтобы разрушить общество через хаос, преступность, невозможность купить бензин, безработицу, отсутствие еды, ничего не стоящий доллар и т. д., пока не останутся только государственные подачки и защита. Когда граждане будут полностью зависеть от правительства, наступит полный социализм. Прощай свобода, прощайте права, прощай Америка», — грустит 1Rebel007.
«К сожалению, это невозможно переломить. Большинство людей не способны признать свою неправоту. Кроме того, очень трудно заставить людей двигаться в сторону более дисциплинированной политики, а не от нее», — комментирует riverharley54.
«Это так грустно. Когда-то Сиэтл был жемчужиной и удивительным местом для жизни и посещения», — вспоминает mossback99.
«Я несколько раз бывал в Сиэтле по делам. Это был красивый город с мягким климатом. Зимой здесь рано темнеет. Теперь, после того, что демократы с ним сделали, он превратился в мрачное место для всех. Беглые бездомные, небезопасные кварталы, преступники, не боящиеся закона. Да, я рад, что не согласился работать в этом районе, когда закончил университет», — рассказывает bill9351.
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