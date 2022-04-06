6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 07:33 — REGNUM Преступность все быстрее распространяется за пределы Сиэтла, штат Вашингтон, благодаря прогрессивной политике демократов, пишет Джэйсон Ратз для Fox News.

Винкбонс Давид. Разбойники

Благодаря радикальным предложениям Демократической партии по свертыванию финансирования полиции, а также судьям, не рискующим выносить слишком строгие наказания для правонарушителей, всплеск преступности, поразивший город Сиэтл, теперь распространяется по всему штату. При этом ситуация становится всё хуже.

В 2022 году в Сиэтле каждую неделю убивают в среднем по одному человеку. Количество случаев насилия с применением огнестрельного оружия выросло практически в два раза. По сравнению с прошлым годом совершается на 95% больше выстрелов, количество жертв стрельбы подскочило на 171%. Наркоторговля процветает, бездомные преступники вынуждают локальные предприятия закрываться, а уличные нападения стали слишком частым явлением.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Всплеск преступности распространяется по всей Америке», — отмечает Zombified-Society.

«Мы в Лас-Вегасе поддерживаем наши правоохранительные органы. У нас здесь есть преступники, но их не бьют по рукам, их отправляют в тюрьму. Штат Вашингтон разрушен», — считает candyr.

Полиция США Tony Hisgett

«Похоже, что настоящие преступники — это те, кто управляют шоу. Настоящие американцы должны делать то, что не может полиция, — постоянно выносить мусор», — пишет va1908.

«Сиэтл буквально заставляет Портленд выглядеть консервативным! А мы все знаем, что это не так-то просто сделать. С Сиэтлом покончено, там не уважают полицию», — подчеркивает Califoregone.

«И скоро штат Вашингтон окажется в той же лодке. Очевидно, избиратели получили то, что хотели, когда проголосовали за Байдена и Демпартию», — отвечает fredthewondertoad.

«План Демпартии состоит в том, чтобы разрушить общество через хаос, преступность, невозможность купить бензин, безработицу, отсутствие еды, ничего не стоящий доллар и т. д., пока не останутся только государственные подачки и защита. Когда граждане будут полностью зависеть от правительства, наступит полный социализм. Прощай свобода, прощайте права, прощай Америка», — грустит 1Rebel007.

«К сожалению, это невозможно переломить. Большинство людей не способны признать свою неправоту. Кроме того, очень трудно заставить людей двигаться в сторону более дисциплинированной политики, а не от нее», — комментирует riverharley54.

Полиция Сиэтла во время протестов после убийства Джорджа Флойда (сс) Derek Simeone

«Это так грустно. Когда-то Сиэтл был жемчужиной и удивительным местом для жизни и посещения», — вспоминает mossback99.

«Я несколько раз бывал в Сиэтле по делам. Это был красивый город с мягким климатом. Зимой здесь рано темнеет. Теперь, после того, что демократы с ним сделали, он превратился в мрачное место для всех. Беглые бездомные, небезопасные кварталы, преступники, не боящиеся закона. Да, я рад, что не согласился работать в этом районе, когда закончил университет», — рассказывает bill9351.

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