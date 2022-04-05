Ясиноватая, ДНР, , 23:41 — REGNUM Города ДНР Ясиноватая и Горловка подверглись вечером 5 апреля обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что в 16:40 мск украинские боевики со стороны населённого пункта Авдеека обстреляли Ясиноватую из артиллерийского орудия калибра 122 мм, выпустив четыре снаряда. Затем в 18:58 мск из Авдеевки по городу было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

В 17:20 мск украинские боевики из Авдеевки выпустили семь мин калибра 120 мм по селу Яковлевка.

В 18:05 мск был обстрелян из артиллерии калибра 122 мм посёлок Еленовка: со стороны населённого пункта Новомихайловка ВСУ выпустили шесть снарядов.

В 18:10 мск со стороны населённого пункта Новосёловка ВСУ атаковали посёлок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм, и село Михайловка, выпустив пять таких же снарядов.

В 19:10 мск украинские боевики обстреляли посёлок шахты 6/7 в Горловке: со стороны населённого пункта Шумы было выпущено 29 гранат из АГС и, кроме того, применялось стрелковое оружие.

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