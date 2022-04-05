Москва, , 23:36 — REGNUM Украина до сих пор уклоняется от обеспечения безопасного выхода иностранных судов из морских портов страны, сообщил 5 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морская мина

Он уточнил, что из-за минирования украинскими военными внутренних вод и территориального моря в портах Украины заблокированы более 60 иностранных судов.

«Со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается… Вместе с тем украинская сторона не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия по решению данного вопроса», — рассказал Мизинцев.

По его мнению, такие действия украинских властей направлены исключительно на использование иностранных судов и их экипажей в качестве «живого щита». Кроме того, сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин в воды других причерноморских государств.

Напомним, Вооруженные силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 открывают гуманитарный морской коридор для движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили, о чём каждые 15 минут на международных каналах № 14 и № 16 УКВ-радиосвязи ВМФ РФ на английском и русском языках передаётся соответствующая информация.

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