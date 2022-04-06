Вашингтон, 6 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» обзавёлся первыми рецензиями кинокритиков. Об этом пишет портал «Канобу» 5 апреля.

Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари» Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Так, по мнению критиков, в новой картине создатели исправили ошибки предыдущих частей, однако существенно «перегрузили» сюжет. Также поступают жалобы на чрезмерное количество персонажей и неясную возрастную категорию ленты.

Напомним, что премьера новой части «Фантастических тварей» в большинстве стран мира запланирована на 6 апреля 2022 года. В России выход фильма был отложен на неопределённый срок.