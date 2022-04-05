Бишкек, 5 апреля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Существует риск того, что страны Запада могут ввести санкции против властей Киргизии из-за задержания участников антироссийского митинга, проходившего на днях в киргизской столице. Об этом заявил депутат Жанар Акаев на заседании республиканского парламента.

Kenesh.kg В киргизском парламенте

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По его словам, хотя президент Киргизии Садыр Жапаров и глава внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев неоднократно обнародовали нейтральную позицию властей республики по ситуации на Украине, но милиционеры, задержавшие митинговавших в поддержку Украины активистов, свели эти официально заявления на нет.

«За день до митинга глава государства говорил, что гражданам можно проводить акции протеста в столичном сквере имени Горького. Но правоохранители всё равно задержали пикетчиков и тем самым обесценили слова президента», — подытожил политик.

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