Приштина, Сербия, 5 апреля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 5 апреля сообщило о том, что 20 апреля на повестку дня Совета Безопасности ООН будет вынесен косовский вопрос.

Разрушенный православный храм в Косово

Новый руководитель миссии ООН в Косово УНМИК Каролин Зиаде расскажет о последних событиях в Косово, при этом на заседании будут присутствовать представители Белграда и Приштины.

Напомним, с января 2022 года Албания входит в состав 10 непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Украинский кризис привел к возросшим опасениям относительно возможности попытки силового решения косовского конфликта.

Косово в 2008 году объявило о своей независимости, однако не признающие независимость Косово страны предпочитают считать представителями руководства края не правительство в Приштине, а УНМИК. Тем временем состав и полномочия последней регулярно сокращаются.