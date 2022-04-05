Донецк, , 23:10 — REGNUM Артиллерийский обстрел столицы ДНР устроили вечером 5 апреля украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Так, Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны населённого пункта Новомихайловка в 16:35 мск. Украинские боевики выпустили десять снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, вечером 5 апреля ВСУ обстреляли ряд других населённых пунктов ДНР. Применялись артиллерия, тяжёлые миномёты, гранатомёты и БМ-21 «Град».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинская артиллерия атаковала Донецк