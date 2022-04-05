Рим, 5 апреля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Италии в 2023 году должен стать экс-премьер и лидер популистов Джузеппе Конте, лидер оппозиционеров-правоконсерваторов Джорджа Мелони или лидер леволибералов Энрико Летта, полагают граждане страны — таковы опубликованные 5 апреля результаты опроса SWG.

European Parliament Джузеппе Конте

Социологи спросили граждан об их предпочтениях в случае, если действующий премьер-министр Марио Драги после национальных выборов 2023 года покинет свой пост.

Кандидатуру Конте поддержали 31% респондентов, Мелони — 28%, Летты — 26%. Респонденты могли выбирать больше одного варианта ответа.