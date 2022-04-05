Москва, , 23:16 — REGNUM Абсурдом назвал обыск книжного магазина «Листва» в Петербурге вице-спикер Мосгордумы, тележурналист ВГТРК Андрей Медведев. Он возмущен тем, что магазин, оказывающий гуманитарную помощь жителям Донбасса и поддерживающий спецоперацию Вооруженных сил России на Украине, петербургские полицейские решили проверить на экстремизм.

Андрей Медведев Duma.mos.ru

Напомним, вечером 5 апреля стало известно о следственных действиях в магазине, в ходе которых были задержаны несколько сотрудников и зашедшие в магазин посетители. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Якобы, правоохранители ищут в магазине экстремистскую литературу. Ранее с клеветническими доносами на магазин выступали украинские активисты и представители так называемой «российской оппозиции».

«В Северной Столице своя атмосфера, — написал Андрей Медведев в своем Telegram-канале. — Абсурд ситуации состоит в том, что вот совсем недавно магазин «Листва» был одним из организаторов гуманитарного проекта «Тыл-22». Была собрана серьезная гуманитарная помощь жителям республик, она отправлена, она поступила к людям».

Тележурналист напомнил, что магазин «Листва» и петербургское книжное издательство «Черная сотня» еще с 2014 года поддерживали Новороссию.

«Гуманитарка, сборы ополченцам, книги, лекции. Но вот именно их теперь проверяют на экстремизм. Больше некого», — отметил Андрей Медведев.

Заметим, что в магазине «Листва» продаются в том числе книги об истории борьбы Донбасса за независимость от националистической Украины, о лидерах донбасского сопротивления, мемуары участников военных событий последних восьми лет.

«Вопрос один к офицерам, что сейчас проверяют магазин — вы точно думаете, что именно этого ждут о вас граждане России? Именно проверки магазина, чей проект спасает жизни русских в Мариуполе и Волновахе?», — обратился Андрей Медведев к петербургским полицейским.

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