Приштина, Сербия, 5 апреля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Судьи Основного суда в северной части Косовской Митровицы, населенной преимущественно сербами, 5 апреля вернулись на свои рабочие места.

George Hodan Суд

Информацию о их возвращении на работу подтвердил заместитель председателя Основного суда в Митровице Беким Величи, передает телеканал РТС.

Ранее сербские судьи в северной Митровице решились на бойкот работы суда из-за смены его председателя Лиляны Стеванович.

Судебный совет в Приштине сместил Стеванович из-за того, что она присутствовала на встрече в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем, на которой обсуждалось проведение на территории Косово и Метохии сербских президентских и парламентских выборов. Выборы прошли 3 апреля. Приштина так и не дала согласие на то, чтобы на территории края было организовано голосование для сербов.