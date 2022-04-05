Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Ошеломляющее развитие стратегического ядерного арсенала Китая является растущей угрозой для США, сообщается в заявлении руководителя Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирала Чарльза Ричарда, опубликованном 5 апреля.

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Документ был обнародован перед началом закрытых слушаний по вопросам финансирования обороны Палаты представителей Конгресса США.

В документе отмечено, что наряду с высокими темпами развития ядерных сил Китая до сих пор не понятны намерения Пекина по их использованию.

Подчёркивается, что недавние испытания гиперзвукового планирующего глайдера, запущенного с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, должны быть ярким доказательством нарастающих возможностей Китая.

«КНР вкладывает значительные средства в гиперзвуковые планирующие системы и технологию оружия направленной энергии для глобальных ударов и преодоления систем ПРО», — указал адмирал Ричард.

Кроме того, он отметил рост возможностей по добыче и обогащению плутония, на основе которого Китай сможет иметь к 2027 году до 700 ядерных боеголовок, а к 2030 году — не менее тысячи таких боезарядов.

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