Женева, Швейцария, , 22:53 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 872 868 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 16 079 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 490 853 129 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 155 344 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 776 935 выявленных случаях заболевания за сутки.