Сыктывкар, , 22:49 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о проблемах с поставками продуктов питания в школы республики.

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«Хочу успокоить родителей, никаких разговоров об остановке или приостановке проекта горячего питания для младших школьников быть не может. Мы гарантируем, что ученики 1−4 классов будут и дальше питаться бесплатно, и качество еды снижаться не будет», — написал глава республики на своей странице «Вконтакте».Он отметил, что все обучающиеся общеобразовательных организаций Республики Коми, получающих начальное общее образование, а это почти 43 тысячи детей, обеспечены бесплатным горячим питанием. Финансирование идет за счёт средств федерального и республиканского бюджетов. Всего в 2022 году на эти цели выделено порядка 575 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Коми из-за роста цен возникли сложности с поставкой продовольствия в медучреждения.