Белгород, , 22:48 — REGNUM Информацию о возможном взрыве в Красногвардейском районе Белгородской области распространили 5 апреля местные власти. О хлопке написала глава районной администрации Анна Куташова в социальной сети.

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«Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 [мск] в нашем районе был слышен хлопок, — написала Куташова. — Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту».

По словам главы района, в настоящее время идёт выяснение причин случившегося. Разрушений в результате взрыва нет. Предварительно сформировалась версия, что это не обстрел.

Напомним, в Белгороде четыре дня назад в результате авиаудара ВСУ на нефтебазе произошёл пожар.

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