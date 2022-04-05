Улан-Батор, 5 апреля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Правительство Монголии внесло в парламент законопроект о предотвращении роста цен и дефицита основных видов товаров, вызванных международным кризисом. Об этом заявил министр финансов Болдын Жавхлан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

В законопроекте предусмотрены меры по восьми направлениям, в том числе монгольским гражданам запрещается вывоз за границу драгоценных металлов и иностранной валюты на сумму свыше 20 млн тугриков (примерно 7600 долларов).

Как отметил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, с принятием закона правительство создаст правовую среду, что повлияет на рост цен на мясо, муку и нефтепродукты.

«Некоторые вопросы, связанные с регулированием валютного курса, будут регулироваться законом», — обещает глава правительства.

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что участие правительства в денежно-кредитной политике запрещено законом, но в сложившейся ситуации правительство должно оказать необходимую поддержку Банку Монголии для наращивания валютных резервов.

«Валютные резервы нашей страны составляют 3,2 млрд долларов. У нас наблюдается движение курсов валют. Поэтому необходимо ограничить некоторые валютные платежи, контролировать вывоз валюты, привлекать правоохранительные органы, укреплять границы», — заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.