Приштина, , 22:52 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 апреля провел встречу с послом Израиля в Косово Тамарой Зив, которая пригласила политика посетить Тель-Авив с официальным визитом.

Израиль и Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первый посол Израиля в Косово подчеркнула, что даже до того, как Израиль признал независимость Косово, представители этих республик сотрудничали и общались друг с другом.

Стороны выразили готовность к сотрудничеству с сфере образования, медицины и сельского хозяйства, а также информационных технологий, при этом Курти обозначил важность составления планов долгосрочного сотрудничества.

Напомним, Израиль признал Косово 5 сентября 2020 года после подписания Вашингтонских соглашений. В ответ Косово открыло посольство в Иерусалиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Косово предупредил о десятидневном визите в США