София, , 22:50 — REGNUM Президент Албании Илир Мета 5 апреля прибыл в Болгарию с официальным визитом. Политика встретили с государственными почестями.

Парламент Болгарии Nenko Lazarov

На своей странице в социальной сети Мета распространил фото торжественного приема со стороны болгарского коллеги Румена Радева.

По словам Меты, Софию и Албанию связывают бесчисленные исторические узы дружбы и сотрудничества. В настоящее время Болгария блокирует переговоры Албании и Северной Македонии о вступлении в Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании отметили снижение цены на нефть