Киев, , 22:34 — REGNUM Или ООН ограничит Россию в правах в Совете Безопасности, или организация должна пойти на самороспуск, заявил 5 апреля украинский президент Владимир Зеленский в своём обращении к СБ ООН.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Заявив, что Киев требует от СБ ООН решений «для мира на Украине», украинский лидер сказал, что мешает принимать решения Россия: она блокирует то, что ей невыгодно.

Он заявил, что ООН следует «переформатироваться и работать реально ради мира». У России, считает глава Украины, не должно быть «привилегии» в виде права вето.

Зеленский «Либо, если ваш действующий вариант безальтернативный и выхода просто нет, то тогда — только самороспуск. Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта».

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