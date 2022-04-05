Киев, 5 апреля 2022, 22:34 — REGNUM Или ООН ограничит Россию в правах в Совете Безопасности, или организация должна пойти на самороспуск, заявил 5 апреля украинский президент Владимир Зеленский в своём обращении к СБ ООН.
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Заявив, что Киев требует от СБ ООН решений «для мира на Украине», украинский лидер сказал, что мешает принимать решения Россия: она блокирует то, что ей невыгодно.
Он заявил, что ООН следует «переформатироваться и работать реально ради мира». У России, считает глава Украины, не должно быть «привилегии» в виде права вето.
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