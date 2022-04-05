Рим, 5 апреля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Высылка российских дипломатов Италии не поможет в решении конфликта вокруг Украины, заявил 5 апреля один из лидеров «Лиги», экс-министр по делам семьи Лоренцо Фонтана.

Euranetplus-inside.eu Лоренцо Фонтана

«История учит, что мир достигается диалогом и дипломатией, а не высылкой дипломатов», — сказал он.

Как сообщалось ранее, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что решение о высылке 30 российских дипломатов принято «в согласии с партнерами по ЕС и НАТО» и «в интересах национальной безопасности».