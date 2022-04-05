Тирана, , 22:34 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1188 человека выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом, что в два раза выше результата 4 апреля. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 131. Об этом сообщило вечером 5 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Вечерняя Тирана, Албания, 2019 Из личного архива Екатерины Яцкевич

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 274 000 случаев заражения коронавирусом, 270 055 человек излечились, скончались 3492 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 15 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 497, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около половины — 236 — выявленных активных случаев заражения приходится на Тирану.

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