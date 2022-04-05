Вологда, 5 апреля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В Вологодской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 55%, сообщает региональное правительство.

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«Госпитализация в регионе снизилась на 15%, но уровень суточной заболеваемости коронавирусом превышает российский в два раза. Коллективный иммунитет жителей — всего лишь 55%, — сообщила заместитель губернатора Лариса Каманина. — По-прежнему вакцинация — самое эффективное средство профилактики».

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад уровень коллективного ковид-иммунитета на Вологодчине составлял 57,7%.