Рим, 5 апреля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Глава комитета сената Италии по иностранным делам Вито Петрочелли должен «немедленно» отказаться от своих «пропутинских» заявлений, сказала журналистам 5 апреля сенатор Лаура Гаравини (партия Маттео Ренци).

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Как сообщалось ранее, Петрочелли в день видеообращения Владимира Зеленского к парламенту Италии заявил, что правительство страны, похоже, хочет втянуть Италию в войну.

Такие заявления «после Бучи» недопустимы, им не может быть никаких оправданий, и если Петрочелли не подаст в отставку со своего поста, это сделают остальные члены комитета, сказала Гаравини.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

В Италии — одни из самых высоких акцизов на топливо в ЕС: более 70 центов за литр бензина, более 60 центов за литр дизеля.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 80 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.