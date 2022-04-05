Белград, 5 апреля 2022, 22:23 — REGNUM После подсчета 98% голосов на выборах в Сербии оказалось, что в новом составе Народной скупщины не окажется ни одного албанского депутата. Напомним, после выборов 2020 года их оказалось трое.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава «Коалиции албанцев» Шаип Камбери получил 0,26% голосов, его соперник Шчиприм Арифи из «Альтернативы за перемены» получил 0,09% голосов.
Ранее Камбери заявил, что в 2022 году албанцы приняли менее активное участие в выборах, чем ранее. Это объясняется их опасениями столкновений с приехавшими из Косово для голосования сербами, а также насильственной отменой регистрации албанцев, лишающих их права голоса в муниципалитете проживания.
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