Белград, , 22:23 — REGNUM После подсчета 98% голосов на выборах в Сербии оказалось, что в новом составе Народной скупщины не окажется ни одного албанского депутата. Напомним, после выборов 2020 года их оказалось трое.

Медведжа, Буяновац и Прешево VoyaSS

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава «Коалиции албанцев» Шаип Камбери получил 0,26% голосов, его соперник Шчиприм Арифи из «Альтернативы за перемены» получил 0,09% голосов.

Ранее Камбери заявил, что в 2022 году албанцы приняли менее активное участие в выборах, чем ранее. Это объясняется их опасениями столкновений с приехавшими из Косово для голосования сербами, а также насильственной отменой регистрации албанцев, лишающих их права голоса в муниципалитете проживания.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть тысяч албанцев не смогли принять участие в выборах в Сербии