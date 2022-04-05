Москва, 5 апреля 2022, 22:18 — REGNUM Два вертолёта Ми-8 ВСУ сбиты в ходе спецоперации России на Украине, сообщил 5 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Так, были сбиты вертолёты, на которых планировалась эвакуация азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда два Ми-8 попытались прорваться к Мариуполю со стороны моря, их сбили из переносных зенитных ракетных комплексов.
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