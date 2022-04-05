Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Киевские правители Украины готовились уже в марте начать военную операцию против республик Донбасса, заявил 5 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов», — подчеркнул российский дипломат.

«Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят балом. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за Холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев», — добавил Небензя.

При этом он указал, что украинский президент Владимир Зеленский предпочитает не замечать неонацистов, старательно притворяясь, что их на Украине нет.

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