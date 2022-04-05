Рим, 5 апреля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Реализация утвержденной судебной реформы в Италии позволит сократить время рассмотрения дел на 40% (к 2026 году в сравнении с 2019), заявила 5 апреля спикер Сената Элизабетта Казеллати.

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Это будет иметь и очевидный экономический эффект, инвесторы увидят, что работа в том числе в судах Италии ускоряется, правоприменение становится более оперативным, отметила она.

По оценкам экспертов, в Италии в настоящее время — самая медлительная в Евросоюзе система правосудия.