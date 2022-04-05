Бишкек, , 22:14 — REGNUM Министерство образования и науки Киргизии предлагает ввести штрафы за поборы с родителей учеников общеобразовательных учреждений. Проект соответствующих поправок в законодательство вынесен на общественное обсуждение.

Штраф Fas.gov.ru

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Ведомство намеревается штрафовать на 4 000 сомов (4 000 рублей) руководителей школ и учителей за сбор денег для общественных фондов и некоммерческих организаций, а также за оказание морально-психологического давления на учащихся и их родителей.

Кроме того, Минобразования планирует накладывать штрафные санкции в размере 3 000 сомов (3 000 рублей) за организацию платных праздничных мероприятий с участием выпускников школ в развлекательных заведениях, а также за сбор с них денег на подарки учителям и руководству общеобразовательных учреждений.

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