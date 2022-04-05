Архангельск, , 22:11 — REGNUM На здании администрации Архангельска появилась подсветка в виде буквы Z, символизирующая солидарность с действиями Вооруженных cил РФ.

Администрация Архангельска Https://vk.com/id40615930

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«Моральная поддержка необходима нашим военным, которые продолжают борьбу с нацистами на Украине и Донбассе. Архангельск не остается в стороне: на здании администрации города сегодня вечером появилась Z-подсветка. Изображение буквы-символа в виде георгиевской ленты отражается на фасаде здания. В ней — наше стремление поддержать российских военных, вера в победу добра над злом! В центре Архангельска теперь светится девиз всей страны», — написал на своей странице мэр города Дмитрий Морев.

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