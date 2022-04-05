Рим, , 22:02 — REGNUM По данным на 5 апреля, в Италии умерли 160 103 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 194 (днем ранее — на 125), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на 88 173 (днем ранее — на 30 630).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 14 966 058 — около 25% населения страны. В настоящее время заражены 1 274 388 человек (на 83 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,7 миллиона человек (более 82,6% граждан страны).