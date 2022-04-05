Сыктывкар, , 22:02 — REGNUM Шестерых жителей Коми оштрафовали за дискредитацию армии РФ. Всего с начала военной операции на Украине в республике было заведено 16 дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Военнослужащие призыва ВС РФ Mil.ru

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«Судами рассмотрены шесть предоставленных полицией материалов. Все граждане признаны виновными, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, общая сумма которых составила 185 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец КомиАлексей Крюков.