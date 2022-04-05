Брюссель, 5 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Президентские и парламентские выборы в Сербии 3 апреля не были ни свободными, ни честными. Такое мнение высказала 5 апреля на своей странице в «Твиттере» депутат Европейского парламента и докладчик по Косово Виола фон Крамон.

Balkan Photos Сербия и ЕС

«После бойкота 2020 года сербские выборы в 2022 году показали положительные тенденции, такие, как большая явка избирателей. Тем не менее выборы не были ни свободными, ни честными», — отметила фон Крамон.

По ее словам, Сербия после последних выборов опять получит многопартийный парламент. Тем не менее во время голосования были выявлены многие нарушения, такие, как давление на избирателей, работающих на государственных предприятиях и в администрации, злоупотребление СМИ.

Также фон Крамон отметила, что албанцы в Рашской области на юге Сербии якобы не были допущены к голосованию, так как ранее они были вычеркнуты со списка избирателей.

«Стремясь присоединиться к ЕС, Сербия должна придерживаться своих базовых ценностей. Правящая Сербская прогрессивная партия и вновь избранный президент Александр Вучич получили новый мандат, а вместе с ним и обязанность восстановить демократию и правовое государство и серьезно взяться за реформу в процессе евроинтеграции», — добавила депутат Европейского парламента.

Напомним, что многие албанцы в Рашской области зарегистрированы по фиктивным адресам и приезжают туда только для того, чтобы голосовать. Несколько лет назад сербские власти пересмотрели списки избирателей и аннулировали все несуществующие прописки.