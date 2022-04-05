Вашингтон, , 22:01 — REGNUM США продолжают обучать украинских военных, заявил 5 апреля глава американского военного ведомства Ллойд Остин на бюджетных слушаниях в Конгрессе.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, украинские нацисты обучаются обращению с передаваемым им американским оружием.

«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — сказал Остин.

Присутствовавший при этом председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли уточнил, что такая подготовка идет «прямо сейчас в США».

Напомним, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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