Пентагон заявил об обучении украинских военных на территории США
Вашингтон, 5 апреля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. США продолжают обучать украинских военных, заявил 5 апреля глава американского военного ведомства Ллойд Остин на бюджетных слушаниях в Конгрессе.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
По его словам, украинские нацисты обучаются обращению с передаваемым им американским оружием.
«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — сказал Остин.
Присутствовавший при этом председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли уточнил, что такая подготовка идет «прямо сейчас в США».
Напомним, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.