Бишкек, , 21:59 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О регулировании земельно-правовых отношений». Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 5 апреля.

Садыр Жапаров Gov.kg

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Документ, целью которого является определение правовых основ, условий и порядка проведения амнистии земельных участков, был одобрен в кратчайшие сроки и принят республиканским парламентом 17 марта 2022 года.

Отметим, что этот закон предусматривает легализацию 30 тысяч гектаров земли, на которых самозахватчики незаконно построили 105 тысяч домов и подготовили фундамент под строительство ещё 16 тысяч домов.

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