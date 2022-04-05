Нижний Новгород, 5 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. В Нижегородской области полицейские раскрыли мошенническую схему, позволившую группе злоумышленников незаконно обогатиться на 24 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 5 апреля.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

По версии следствия, тридцатидевятилетний житель города Павлово создал преступную группу, в которую вовлёк семь человек.

В течение пяти лет они поставляли на агропредприятие смесь, состоящую на треть из масла и на две трети из обычной питьевой воды. Остальные участники преступной схемы, являясь работниками сельхозпредприятия, создавали условия для того, чтобы недопоставки не были обнаружены администрацией организации.

Подозреваемые брали пробы растительного масла в лабораторию только из отсека автоцистерны, в котором находилось масло, а не из отсеков с водой. После чего автомобиль проходил контрольный пункт взвешивания и проезжал на территорию предприятия.

Остальные злоумышленники сливали воду в канализацию, а растительное масло, поступившее на производство, отправляли на изготовление комбикорма для животных.

Участникам преступной группы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.