Москва, 5 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Программы развития общественного транспорта Москвы, несмотря на санкции, свёрнуты не будут. Об этом 5 апреля у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

«Пообщался с руководителями предприятий транспортного машиностроения. Для Москвы это одна из ключевых отраслей. По большому счету, столица — главный заказчик общественного транспорта», — отметил глава города.

Собянин отметил, что власти Москвы не планируют останавливать реализацию ни одной программы. Поэтому все проекты в сфере транспорта будут реализованы. Речь, в частности, идет о запуске МЦД-3 и МЦД-4, которые потребуют большого количества новых пригородных электричек. Также будет достроена Большая кольцевая линия столичного метро.

«Продолжим наращивать объемы поставок электробусов. Кроме того, разработаем долгосрочные планы поставок общественного транспорта под заказ города Москвы. С правительством РФ мы активно работали по поддержке системообразующих предприятий, субсидированию кредитных ставок и другим направлениям», — сообщил мэр столицы.