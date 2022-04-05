Москва, , 21:45 — REGNUM Вашингтонские «поджигатели войны» и их подручный Владимир Зеленский идут на огромный риск глобальной ядерной войны, стремясь к обострению украинского конфликта, заявил 5 апреля председатель Института Мизеса в Алабаме Лью Роквелл.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, изображая российского лидера Владимира Путина «маньяком», в США делают большую ошибку.

«Путин не маньяк, каким его изображают, а скорее осторожный государственный деятель, преследующий законные интересы безопасности России … Но нельзя сомневаться в жёсткости Путина, если его загнать в угол, то он будет драться изо всех сил.

Попытка свергнуть его может привести к ядерной войне, которая уничтожит мир. Даже применение только «тактического» ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия», — заявил Роквелл.

Он подчеркнул, что американские и западные СМИ рисуют украинского президента Зеленского «героем», но этот «герой» изо всех сил провоцирует ядерный конфликт с участием США, призывая Вашингтон к большей агрессивности.

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