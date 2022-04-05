Москва, 5 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Польские политики не заинтересованы в возвращении «восточных кресов». Об этом 5 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Львов

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»В Польше имеется сильная ностальгия по «восточным кресам», особенно по Львову, Гродно и Вильнюсу», — заявил эксперт.

В крайне правой польской среде любят заявлять о планах по их возвращению, отметил политолог. Но в большой польской политике эта тема считается недопустимой, подчеркнул Неменский.

«Кроме того, она не так уж и популярна в народе: все понимают, что вместе со Львовом пришлось бы предоставить гражданство миллионам украинцев, дать им национальные права, автономию и т. д. — то есть это предполагает радикальный пересмотр всего государственного устройства и его идеологии», — заключил эксперт.

Напомним, что Польша выступила с рядом инициатив по оказанию помощи Украине.