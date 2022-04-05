Бишкек, 5 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Парламентское радио в Киргизии прекратило вещание с июня 2021 года и до сих пор не может возобновить его из-за долгов. Об этом заявил руководитель пресс-службы законодательного собрания Эркинбек Каимов на заседании профильного комитета.

studiobmedia Радио

По его словам, парламентское радио задолжало в общей сложности свыше 200 тысяч сомов (200 тысяч рублей) Агентству связи, интернет-провайдеру и Республиканскому производственному объединению радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания.

В итоге комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству поручил аппарату законодательного собрания Киргизии изыскать финансы на восстановление работы парламентского радио.

Читайте также: В Киргизии депутаты хотят получить больше льгот и привилегий