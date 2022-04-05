Москва, 5 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации официально открыло реестр физических лиц — иностранных агентов. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 5 апреля, пресс-служба ведомства.

Будь бдителен! Агент не дремлет

Первыми в реестр физических лиц — иностранных агентов попали считающие себя журналистами Евгений Киселев и Матвей Ганапольский. Оба они давно сбежали на Украину, однако оставили себе российское гражданство.

Киселев известен своей работой на телеканале НТВ времен олигарха Владимира Гусинского. После того как телеканал перешел в собственность «Газпром-медиа», Киселев работал в ряде либеральных СМИ, в том числе на радиостанции «Эхо Москвы». После 2008 года Киселев перебрался на Украину, где работал в местных СМИ и годами занимался антироссийской пропагандой.

Матвей Ганапольский долгое время работал на радиостанции «Эхо Москвы». Россию он покинул в 2014 году, после того, как Крым вернулся в состав РФ. При этом, находясь на Украине, продолжал вести эфиры на «Эхе Москвы», придерживаясь ярко выраженной антироссийской позиции. Также работает в украинских СМИ, где активно распространяет антироссийскую пропаганду.

Напомним, что ранее журналистов вносили в другой реестр — СМИ-иностранных агентов, однако в начале марта был поднят вопрос о ведении отдельного реестра для физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента.