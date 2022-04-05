София, , 21:39 — REGNUM В результате восхождения на одну из вершин в массиве Невястата в Родопах на юге Болгарии погибла 30-летняя местная жительница. Об этом 5 апреля пишет софийская газета «24 часа».

В горах Цитата из к/ф «Вертикаль». Реж. Станислав Говорухин, Борис Дуров. 1967. СССР

Отмечается, что смерть погибшей наступила в результате несчастного случая — женщина, занимавшаяся альпинизмом, сорвалась с отвесной скалы. Согласно другим сведениям, она страдала психическим заболеванием, так что смерть могла быть неслучайной.

Расследованием обстоятельств трагедии занимается прокуратура Смолянской области Болгарии. Труднодоступный массив Невястата является излюбленным местом тренировок опытных альпинистов. Ежегодно регион посещают тысячи любителей экстремальных видов спорта.

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